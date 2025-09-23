-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية عبر 24 ولاية

محمد فاسي
  • 171
  • 0
أمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات الشمالية الشرقية والداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وبشار.

