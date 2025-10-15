-- -- -- / -- -- --
تنبيه: أمطار رعدية عبر 24 ولاية

أمطار رعدية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، بجاية، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، وبشار.

