تنبيه: أمطار رعدية عبر 27 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: سوق أهراس، ورقلة، الوادي، الأغواط، برج بوعريريج، تقرت، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وأولاد جلال.