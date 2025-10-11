تنبيه: أمطار رعدية عبر 29 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، عين صالح، باتنة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، إليزي، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة والبليدة.