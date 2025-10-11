-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية عبر 29 ولاية

محمد فاسي
  • 775
  • 0
أرشيف
أمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، عين صالح، باتنة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، إليزي، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة والبليدة.

الصيد البحري وتربية المائيات.. وزير الفلاحة يلتقي بالمستثمرين

28 جامعة جزائرية ضمن تصنيف التايمز العالمي 2026

بداري يجدد الالتزام بتنفيذ إصلاحات الرئيس تبون

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

مراجعة القانون الأساسي لعمال الشؤون الدينية واردة

تنبيه: أمطار رعدية عبر 38 ولاية

