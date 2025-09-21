تنبيه: أمطار رعدية عبر 37 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الإثنين هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بو عريرج، غليزان، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، جلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال وبشار.