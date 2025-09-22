تنبيه: أمطار رعدية عبر 37 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات الشمالية والداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية بداية من الساعة التاسعة مساءً من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، الوادي، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، أولاد جلال، البليدة وبشار.