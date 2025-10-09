-- -- -- / -- -- --
تنبيه: أمطار رعدية عبر 38 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الخميس إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الجمعة هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بو عريرج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، إليزي، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال والبليدة.

