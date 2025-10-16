تنبيه: أمطار رعدية عبر 38 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، تقرت، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، عين صالح، باتنة، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال، البليدة وبشار.