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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 23 ولاية هذا الثلاثاء

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 23 ولاية هذا الثلاثاء

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات بداية من منتصف النهار.

وأفاد ديوان الأرصاد الجوية، عبر توقعاته لحالة الطقس ليوم الثلاثاء، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر العاصمة، غليزان، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، المدية، تيزي وزو، بجاية، ميلة، قالمة، الطارف، سكيكدة، خنشلة، قسنطينة، تيسمسيلت، البويرة، قالمة، سوق أهراس، أولاد جلال، تيارت وسعيدة.

وتوقعت النشرية أن يبدأ تساقط الأمطار صباحا على المناطق الغربية وستشهد المناطق الوسطى والشرقية تساقطا للأمطار بداية من منتصف النهار إلى غاية الليل.

وستتراوح درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء ما بين 10 إلى 20 درجة عبر الولايات الداخلية والساحلية وجنوبا ما بين 23 و29 درجة مئوية.

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