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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 39 ولاية  

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 39 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدد من الولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، البويرة، عين الدفلى، الشلف، الجلفة، سطيف، المسيلة، برج بوعريريج، معسكر، سعيدة، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، الأغواط والبيض.

كما ستخص النشرية ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، بسكرة، ميلة، باتنة، الطارف، عنابة، جيجل، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، بجاية، النعامة، سيدي بلعباس، ان صالح، تمنراست، برج باجي مختار، أدرار وإن قزام.

 تبدأ صلاحية النشرية من السابعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت ذات النشرية من استمرار موجة حر شديدة من المستوى الثاني عبر ولايات: بسكرةن المغير والوادي.

تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية تستمر طيلة يوم الجمعة.

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