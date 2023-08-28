تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 19 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: إليزي، إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، جنات، عين صالح، تميمون، المنيعة وأدرار.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني متعلقا بهبوب رياح قوية تتعدى الـ 70 كلم/سا عبر ولايات: الوادي، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، رقلة، المسيلة، الطارف، عنابة وتقرت.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى منتصف النهار.