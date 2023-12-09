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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة ورعود عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت إنذارا من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، تبسة، باتنة، سكيكدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، المغير، خنشلة، بسكرة، الطارف وأولاد جلال.

أما بالنسبة لولايات خنشلة، تبسة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير وتوقرت، ستتراوح سرعة الرياح بها بين 60 و70 كلم/سا، قد تصل أحيانا إلى 90 كلم/سا أو تتجاوزها، وسيكون اتجاهها من شمالي إلى شمالي غربي، إلى الساعة السادسة مساء.

كما ستسجل بكل من ولايتي ورقلة وغرداية هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية.

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