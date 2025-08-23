-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الشروق أونلاين
تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 15 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: باتنة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، الجلفة، الأغواط، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.

كما ستخص النشرية ولايات: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار.

صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

ونبهت النشرية أيضا من هبوب رياح متبوعة بتطاير للرمال عبر ولايات: إن صالح وأدرار.

صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.

