تنبيه: أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر عدة ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، سوق أهراس، خنشلة، باتنة وإن قزام.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من موجة حر شديدة عبر ولايات: أدرار، إن صالح، تمنراست وبرج باجي مختار.

كما ستشمل موجة الحر ولايات: ورقلة وإليزي.

درجات الحرارة ستصل إلى 49 درجة مئوية .

كما نبهت النشرية من زوابع رملية ورياح سخص ولايات: واد سوف، المغير، تقرت، ورقلة، إليزي والمنيعة.