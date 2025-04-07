تنبيه: أمطار رعدية معتبرة عبر 9 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية معتبرة على بعض الولايات الشرقية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق أهراس، الوادي، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، خنشلة، بسكرة والطارف.

وحسب ذات التنبيه، ستكون النشرية صالحة بداية من الساعة الـ 12 ظُهرا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.