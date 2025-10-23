تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من أمطار رعدية ورياح عاتية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة التاسعة مساءً من اليوم الخميس لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة هي: الطارف، عنابة وسكيكدة.

وحسب ذات التنبيه، ستجتاح الرياح العاتية ولايتي سكيكدة وجيجل، بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الخميس لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.