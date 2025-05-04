تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية على 22 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من أمطار رعدية ورياح عاتية متبوعة بزوابع على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد لغاية الساعة الثالثة من يوم غد الإثنين هي: الطارف، عنابة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، بجاية، تيزي وزو، برج بوعريريج، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة، بسكرة، الوادي، توقرت وورقلة.

وحسب ذات التنبيه، ستجتاح الرياح العاتية المتبوعة بالزوابع الرملية بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الأحد لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم على ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، الوادي، المغير، توغرت، ورقلة، غرداية والمنيعة.