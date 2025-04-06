تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية على 8 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح عاتية متبوعة بزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الأحد لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الإثنين هي: تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، الوادي والمغير.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولايتي: جانت وتمنراست ستعرف هبوب رياح عاتية متبوعة بزوابع رملية بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الأحد لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.