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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 9 ولايات

محمد فاسي
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تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 9 ولايات
أرشيف
أمطار رعدية ورياح عاتية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الثالثة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم على ولايات: وهران، مستغانم وعين تموشنت.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولاية تيندوف من الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم.

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