تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 50 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على أغلب ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من 12 ظُهرا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تموشنت، جلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال، وهران، والبليدة.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة من يوم غد الأربعاء على ولايات: مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان وبشار.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايات: الوادي، المغير، توغرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، البيض، تيميمون، بني عباس والنعامة من الساعة التاسعة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة من يوم غد الأربعاء.