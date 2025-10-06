-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 7 ولايات

محمد فاسي
  • 881
  • 0
تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 7 ولايات
أمطار وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين لغاية الساعة التاسعة من نفس اليوم هي: تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الإثنين لغاية الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم على ولايات: تيبازة، الشلف ومستغانم.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولاية عين صالح من الساعة التاسعة ليلا من اليوم الإثنين لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء.

مقالات ذات صلة
مرضى السرطان بالبويرة يطالبون بتحسين ظروف العلاج

مرضى السرطان بالبويرة يطالبون بتحسين ظروف العلاج

عرقاب يفتتح معرض ومؤتمر “ناباك 2025” بوهران

عرقاب يفتتح معرض ومؤتمر “ناباك 2025” بوهران

حادث مرور مميت في ولاية البيض يخلف 3 وفيات

حادث مرور مميت في ولاية البيض يخلف 3 وفيات

تعميم خدمة الشراء الإلكتروني لتذاكر الرحلات الطويلة عبر السكك الحديدية

تعميم خدمة الشراء الإلكتروني لتذاكر الرحلات الطويلة عبر السكك الحديدية

الجزائر و”الاتحاد الأوروبي”… هذا ما يريده كل طرف من الآخر

الجزائر و”الاتحاد الأوروبي”… هذا ما يريده كل طرف من الآخر

بلاغ هام من الديوان الوطني للخدمات الجامعية

بلاغ هام من الديوان الوطني للخدمات الجامعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد