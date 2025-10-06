تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 7 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين لغاية الساعة التاسعة من نفس اليوم هي: تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الإثنين لغاية الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم على ولايات: تيبازة، الشلف ومستغانم.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولاية عين صالح من الساعة التاسعة ليلا من اليوم الإثنين لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء.