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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات. 

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تيميمون، الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، أم البواقي، تبسة وإن صالح

كمات شمل التنبيه ولايات: باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، المنيعة، خنشلة، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة وأولاد جلال.

ونبهت النشرية أيضا من هبوب رياح قوية على ولايات: تيبازة، الشلف، مستغانم، البيض, النعامة وبشار.

ومن المرتقب أن تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

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