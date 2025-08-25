تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة.

كما تخص النشرية ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، تمنراست برج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال عبر ولايات: النعامة، البيض، بشار، تيميمون، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.