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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 19 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 19 ولاية

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقطك أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مع استمرار موج الحر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن تساقط الأمطار الرعدية سيميز ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، بومرداس وتمنراست.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، العاصمة وسترافق الرياح القوية زوابع رملية  في البيض، بشار، بني عباس وتندوف.

كما حملت النشرية تنبيها حول حالة موجة حر عبر ولايات: بومرداس، عين الدفلى، الشلف، غليزان، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

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