تنبيه.. أمطار رعدية ورياح قوية عبر 20 ولاية غدا السبت

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم غد السبت، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، تيبازة، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، الجلفة، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت، الأغواط، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة ليلا إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الأحد.

كما ستشهد حالة الطقس غد السبت هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر ولايات: البيض، النعامة وبشار.