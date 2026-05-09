تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 32 ولاية

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية خاصة بحالة الجو ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سكيكدة وعنابة.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف النهار على الولايات الغربية ومن السادسة مساء إلى منتصف الليل على الولايات الشرقية.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بجاية، غليزان، عين الدفلى، البليدة، جيجل، سكيكدة، سطيف، برج بوعريريج والمسيلة .

كما ستهب الرياح مرفوقة بتطاير للرمال عبر لايات: الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، بسكرة، المغير، الواد، تقرت، ورقلة، غرداية والمنيعة.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.