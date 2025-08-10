-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 9 ولايات

الشروق أونلاين
نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الامطار ستخص ولايات: سطيف، باتنة، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايات: إن صالح، أدرار، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى الثالثة من صباح يوم غد الاثنين.

