تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية وموجة حر عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأحد، من أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية مع استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سكيكدة، جيجل، بجاية، إن قزام وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بتساقط أمطار رعدية بداية من زوال اليوم على الولايات الآتية:

برج باجي مختار، عين قزام، تيزي وزو، سكيكدة، جيجل وبجاية.

لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/2PxLwXtY2a — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 27, 2023

كما ستمس موجة الحر والتي ستتعدى الـ 44 درجة مئوية ولايات: الطارف، عنابة، قالمة وسكيكدة.

صلاحية النشرية طيلة يوم الأحد إلى غاية صبيحة الاثنين.

تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر، حيث أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين39إلى41درجة تحت الظل،وتصل محليا إلى 43-44 درجة،في حين درجات الحرارة الدنيا تكون مابين 26إلى30درجة.

صلاحية هذه النشرة طيلة اليوم الأحد بإذن الله.

الولايات المعنية:

سكيكدة، عنابة والطارف. pic.twitter.com/Q0qlncYPcM — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 27, 2023

كما حملت النشرية تنبيها متعلقا بهبوب رياح قوية تتعدى الـ 80 كلم/سا عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، الوادي، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة والبيض،مرفوقة بتطاير للرمال.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية الثانية صباحا من يوم الاثنين.