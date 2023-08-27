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تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية وموجة حر عبر هذه الولايات
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية وموجة حر عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية وموجة حر عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأحد، من أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية مع استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سكيكدة، جيجل، بجاية، إن قزام وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

كما ستمس موجة الحر والتي ستتعدى الـ 44 درجة مئوية ولايات: الطارف، عنابة، قالمة وسكيكدة.

صلاحية النشرية طيلة يوم الأحد إلى غاية صبيحة الاثنين.

كما حملت النشرية تنبيها متعلقا بهبوب رياح قوية تتعدى الـ 80 كلم/سا عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، الوادي، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة والبيض،مرفوقة بتطاير للرمال.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية الثانية صباحا من يوم الاثنين.

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