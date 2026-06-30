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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
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أمطار وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية ورياح قوية متبوعة بزوابع رملية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، عين صالح، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، سعيدة، النعامة، البويرة، معسكر، أولاد جلال، وهران، البليدة، بشار، تمنراست وعين قزام.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولايات: ورقلة، المنيعة، تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام، ستعرف هبوب زوابع رملية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.

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