تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من موجة حر وأمطار رعدية متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: تبسة، أم البواقي، خنشلة، ميلة، باتنة، بسكرة، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، أولاد جلال، المغير، الجلفة والأغواط.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء هي: عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.