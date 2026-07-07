تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر وأمطار رعدية متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة 12 زوالا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تمنراست، تبسة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، جانت، عين تموشنت، الجلفة، إليزي، سكيكدة، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، بومرداس، البويرة، أولاد جلال ووهران.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: عين صالح، عين قزام وبرج باجي مختار.