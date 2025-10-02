-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على 8 ولايات

محمد فاسي
  • 15
  • 0
تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على 8 ولايات
أرشيف
أمطار وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من أمطار رعدية غزيرة وزوابع رملية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة وقسنطينة.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولاياتي: برج باجي مختار وأدرار ستعرف زوابع رملية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم.

مقالات ذات صلة
وزير التربية يُحذر: خطر ثلاثي يهدد صحة التلاميذ

وزير التربية يُحذر: خطر ثلاثي يهدد صحة التلاميذ

هذه رزنامة مسابقة الدكتوراه الاستثنائية للإعلام الآلي

هذه رزنامة مسابقة الدكتوراه الاستثنائية للإعلام الآلي

الاتحاد الأوروبي متمسك بتقوية التعاون مع الجزائر

الاتحاد الأوروبي متمسك بتقوية التعاون مع الجزائر

نحو إعادة وضع كافة قطارات “كوراديا” حيز الخدمة بعد صيانتها

نحو إعادة وضع كافة قطارات “كوراديا” حيز الخدمة بعد صيانتها

“التاريخ لا يُزوّر.. والصداقة الجزائرية المصرية لا تمحوها مقاطع مفبركة”

“التاريخ لا يُزوّر.. والصداقة الجزائرية المصرية لا تمحوها مقاطع مفبركة”

فرنسا تقدم تسهيلات لاستقطاب الطلبة الجزائريين

فرنسا تقدم تسهيلات لاستقطاب الطلبة الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد