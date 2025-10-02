تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على 8 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من أمطار رعدية غزيرة وزوابع رملية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة وقسنطينة.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولاياتي: برج باجي مختار وأدرار ستعرف زوابع رملية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم.