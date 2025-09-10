-- -- -- / -- -- --
تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 16 ولاية

أمطار رعدية وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من أمطار رعدية غزيرة وزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: سوق أهراس، برج باجي مختار، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف وأدرار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولاياتي: بسكرة وأولاد جلال ستعرف زوابع رملية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الأربعاء لغاية الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.

