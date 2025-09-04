-- -- -- / -- -- --
تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 32 ولاية

أمطار وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من أمطار رعدية غزيرة وزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الخميس لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، عين صالح، باتنة، تندوف، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، تلمسان، قسنطينة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، البويرة، أولاد جلال.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولاياتي: برج باجي مختار وعين قزام ستعرف زوابع رملية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.

