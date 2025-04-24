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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 4 ولايات

محمد فاسي
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تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 4 ولايات
أرشيف
أمطار رعدية وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من أمطار رعدية غزيرة وزوابع على بعض الولايات جنوب الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: بني عباس وتيندوف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولاياتي: عين صالح وأدرار ستعرف زوابع رملية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم.

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