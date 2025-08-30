-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 6 ولايات

زوابع رملية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من أمطار رعدية وزوابع على بعض ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الثالثة بعد الزوال من اليوم السبت لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: تبسة، خنشلة وبرج باجي مختار.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالزوابع الرملية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم هي: الوادي، توقرت، عين قزام وبرج باجي مختار.

