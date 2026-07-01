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الجزائر

تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضح الديوان في النشرية الي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، وادي سوف، تيسمسيلت، تيميمون، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، غرداية، تقرت وبني عباس.

كما شملت النشرية ولايات: المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، إن صالح، الشلف، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، البويرة، معسكر، أولاد جلال وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل

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