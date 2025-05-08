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الجزائر

تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 27 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 27 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الغزيرة والرعود ستخص ولايات: برج بوعريريج، بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، المدية، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: بني عباس، البيض، تيميمون، المنيعة وورقلة.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الخميس إلى غاية التاسعة ليلا.

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