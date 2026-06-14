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الجزائر

تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 46 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 46 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: غليزان، بني عباس، سيدي بلعباس. سوق أهراس، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، الجزائر العاصمة، المسيلة، وغرداية.

كما شملت النشرية ولايات: تبسة، باتنة، قسنطينة، الطارف، جيجل, ميلة، تمنراست، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، جانت، الجلفة، اليزي، تلمسان, سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة. النعامة، بومرداس، البويرة، معسكرة، أولاد جلال، البليدة وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الاثنين.

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