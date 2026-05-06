تنبيه: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سكيكدة، قسنطينة، جيجل، ميلة، سطيف، بجاية برج بوعريريج، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيسمسيلت، المدية، تيارت، معسكرـ سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، أدرار وتندوف.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: المنيعة، إن صالح، تيممون، أدرار، بني عباس وتندوف.