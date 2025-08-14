تنبيه: أمطار ورعود ورياح قوية عبر 7 ولايات

نبه ديوان الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار والرعود ستخص ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، إليزي، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتي: إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.