-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: أمطار ورياح عاتية متبوعة بزوابع على هذه الولايات

محمد فاسي
  • 522
  • 0
تنبيه: أمطار ورياح عاتية متبوعة بزوابع على هذه الولايات
أرشيف
أمطار وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من أمطار رعدية ورياح عاتية متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الأحد لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: عين قزام، برج باجي مختار وتمنراست.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الرياح العاتية والزوابع الرملية ولايات: الجزائر العاصمة، عين صالح، عين قزام وتمنراست من الساعة السادسة صباحا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.

مقالات ذات صلة
بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

شركات جزائرية توقع 10 عقود تصدير جديدة

شركات جزائرية توقع 10 عقود تصدير جديدة

بالصور.. الجزائر تتسلم وثيقة تاريخية نادرة من النرويج

بالصور.. الجزائر تتسلم وثيقة تاريخية نادرة من النرويج

انعقاد المشاورات السياسية الجزائرية-القطرية

انعقاد المشاورات السياسية الجزائرية-القطرية

إدماج 380 ألف متربص وفقا للتخصصات واحتياجات السوق

إدماج 380 ألف متربص وفقا للتخصصات واحتياجات السوق

وصول 6 جزائريين مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى الجزائر

وصول 6 جزائريين مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد