تنبيه: أمطار ورياح عاتية متبوعة بزوابع على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من أمطار رعدية ورياح عاتية متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الأحد لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: عين قزام، برج باجي مختار وتمنراست.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الرياح العاتية والزوابع الرملية ولايات: الجزائر العاصمة، عين صالح، عين قزام وتمنراست من الساعة السادسة صباحا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.