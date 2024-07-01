 تنبيه: أمطار ورياح وموجة حر قياسية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية و هبوب رياح قوية وحر شديد عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان في تنبيه من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: تيميون، إن صالح، تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار.

ستصل درجات الحرارة في هذه الولايات 49 درجة مئوية، وتستمر إلى غاية الثلاثاء.

كما ستمس موجة الحر ولايات: الوادي، المنيعة، تقرت، غرداية، ورقلة، المغير، أولاد جلال، بسكرة بني عباس والجلفة.

درجات الحرارة تتعدى 38 درجة مئوية وتستمر طيلة يوم الاثنين.

أما الأمطار الرعدية فستخص ولايات: قالمة، سكيكدة، الطارف، عنابة والطارف.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: تبسة، خنشلة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المغير وتقرت.