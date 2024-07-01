-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

 تنبيه: أمطار ورياح وموجة حر قياسية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 418
  • 0
 تنبيه: أمطار ورياح وموجة حر قياسية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية و هبوب رياح قوية وحر شديد عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان في تنبيه من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: تيميون، إن صالح، تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار.

ستصل درجات الحرارة في هذه الولايات 49 درجة مئوية، وتستمر إلى غاية الثلاثاء.

كما ستمس موجة الحر ولايات: الوادي، المنيعة، تقرت، غرداية، ورقلة، المغير، أولاد جلال، بسكرة بني عباس والجلفة.

درجات الحرارة تتعدى 38 درجة مئوية وتستمر طيلة يوم الاثنين.

أما الأمطار الرعدية فستخص ولايات: قالمة، سكيكدة، الطارف، عنابة والطارف.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: تبسة، خنشلة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المغير وتقرت.

مقالات ذات صلة
حصيلة الرئيس تبّون إيجابية والجيش كسب الرهان

حصيلة الرئيس تبّون إيجابية والجيش كسب الرهان

عنابة.. فتح تحقيق بعد انزلاق أرضي بطريق الكورنيش

عنابة.. فتح تحقيق بعد انزلاق أرضي بطريق الكورنيش

أحزاب الأغلبية الرئاسية تحذر منتخبيها من المتاجرة بالتوقيعات

أحزاب الأغلبية الرئاسية تحذر منتخبيها من المتاجرة بالتوقيعات

“جبهة الجزائر الجديدة” تطلب ترشح الرئيس لعهدة ثانية

“جبهة الجزائر الجديدة” تطلب ترشح الرئيس لعهدة ثانية

ضبط أكثر من 23 قنطارا من لحوم الدجاج الفاسدة في مذبح سري بوهران

ضبط أكثر من 23 قنطارا من لحوم الدجاج الفاسدة في مذبح سري بوهران

رسميا .. الجوية الجزائرية تطلق الرقم الهاتفي الجديد “3302”

رسميا .. الجوية الجزائرية تطلق الرقم الهاتفي الجديد “3302”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد