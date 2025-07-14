تنبيه: أمواج خطيرة عبر هذه السواحل

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من أمواج خطيرة على عديد السواحل من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: دلس، الجزائر، بوهارون وتنس.

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 30 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من موجة حر وأمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء هي: بجاية، تيزي وزو، بومرداس، عين الدفلى، الشلف، ورقلة، المنيعة وتيميمون.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة زوالا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: سيدي بلعباس، ورقلة، تيسمسيلت، عين قزام، الأغواط، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، أم البواقي، تبسة، الصالح، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، تلمسان، البيض، خنشلة، عين الدفلى، المدية، أدرار، سعيدة والنعامة.