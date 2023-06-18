تنبيه: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وأمطار رعدية عبر 18 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون البرتقالي أن موجة الحر ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، بومرداس والبليدة.

كما نبهت النشرية من موجة حر على ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، المسيلة، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت وبرج باجي مختار.

وفيما يخص الأمطار فستشهد ولايات تمنراست، جنات، إن قزام، تيزي وزو، بومرداس، المدية والبويرة تساقط أمطار رعدية.