-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وأمطار رعدية عبر 18 ولاية

الشروق أونلاين
  • 4218
  • 0
تنبيه: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وأمطار رعدية عبر 18 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون البرتقالي أن موجة الحر ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، بومرداس والبليدة.

كما نبهت النشرية من موجة حر على ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، المسيلة، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت وبرج باجي مختار.

وفيما يخص الأمطار فستشهد ولايات تمنراست، جنات، إن قزام، تيزي وزو، بومرداس، المدية والبويرة تساقط أمطار رعدية.

مقالات ذات صلة
“الشروق” تنشر الأجوبة النموذجيّة الرسمية لـ”البيام”

“الشروق” تنشر الأجوبة النموذجيّة الرسمية لـ”البيام”

المرأة العاملة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

المرأة العاملة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

اطمئنوا.. لا هدم لسكنات الجزائريين من دون سند

اطمئنوا.. لا هدم لسكنات الجزائريين من دون سند

مسابقة الطلبة القضاة.. وزارة العدل تحدد فترة التسجيلات

مسابقة الطلبة القضاة.. وزارة العدل تحدد فترة التسجيلات

الرئيس تبون يوجه “رسالة خاصة” لفرنسا من روسيا

الرئيس تبون يوجه “رسالة خاصة” لفرنسا من روسيا

عودة رحلات الخطوط الجوية الكندية إلى مطار الجزائر

عودة رحلات الخطوط الجوية الكندية إلى مطار الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد