تنبيه: ثلوج وأمطار غزيرة ورياح قوية عبر 26 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الولايات المعنية بتساقط أمطار غزيرة هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم وتتعدى الـ 50 ملم.

وحملت النشرية تنبيها ثاني حول تساقط ثلوج عبر ولايات: باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: أدرار، إن صالح، تيميمون، المنيعة، غرادية، بسكرة، المغير، الوادي، أولاد جلال، تقرت، ورقلة وإليزي.

وأفادت النشرية بأن الرياح قد تتعدى الـ 90 كلم في الساعة .