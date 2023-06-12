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تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 32 ولاية وموجة حر بـ 4 ولايات جنوبية
الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 32 ولاية وموجة حر بـ 4 ولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 32 ولاية وموجة حر بـ 4 ولايات جنوبية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات مع تسجيل موجة حر في الجنوب.

وأفادت النشرية التي جاءت في المستوى الأول أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، بومرداس، البويرة، تمنراست والبليدة.

صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية صبيحة يوم الثلاثاء.

وحذرت نفس النشرية من موجة حر شديدة عبر ولايات: برج باجي مختار، إن صالح، أدرار وإن قزام.

صلاحية النشرية من من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الثلاثاء.

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