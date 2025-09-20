تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 34 ولاية غدا الأحد

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، ليوم غد الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عدد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية من الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم غد الأحد إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الإتنين هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، البليدة وبشار.

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم السبت، من رعود على بعض الولايات الداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم السبت لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: خنشلة وباتنة.