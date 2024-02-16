تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة بداية من الثالثة زوالا عبر 28 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية في نشرية جديدة حل حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات بداية من الثالثة زوالا.

وأفادت النشرية المحدثة التي حملت تنبيها برتقاليا من المستوى الثاني أن الولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، أم البواقي، باتنة، تبسة وخنشلة.

صلاحية هذه النشرة من الجمعة على ساعة 15:00 زوالا إلى غاية يوم السبت على الساعة 06:00 صباحا.

كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما حملت النشرية تنبيها ثاني يتعلق بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، المدية والبويرة

صلاحية هذه النشرية من الجمعة 18:00 مساءا إلى غاية السبت 21:00 ليلا

كمية التساقط ما بين 40 و50 ملم

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر يتعلق بتساقط أمطار رعدية عبر ولايات: برج بوعريريج، المسيلة، تسمسيلت، غليزان ومستغانم.

تنبيه جديد: أمطار رعدية إلى غاية السبت

وصباح الجمعة، نبهت نشرية جديدة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات وسطى وشرقيةإلى غاية يوم السبت.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها برتقاليا من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة وتبسة.

كمية التساقط ستتراوح ما بين 20 و40 ملم تبدأ صلاحيتها من الثالثة زوالا من يوم الجمعة إلى غاية السادسة مساء من يوم السبت.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يتعلق بتساقط أمطار عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، سطيف وبرج بوعريريج.