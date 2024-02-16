تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية إلى غاية السبت

نبهت نشرية جديدة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات وسطى وشرقية يومي الجمعة والسبت.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها برتقاليا من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة وتبسة.

كمية التساقط ستتراوح ما بين 20 و40 ملم تبدأ صلاحيتها من الثالثة زوالا من يوم الجمعة إلى غاية السادسة مساء من يوم السبت.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يتعلق بتساقط أمطار عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، سطيف وبرج بوعريريج.